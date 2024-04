Clima "ballerino", ma hotel quasi pieni grazie agli eventi. Parte la stagione, ma mancano molti lavoratori

Il clima scoraggia, e si registrano disdette, quei turisti che avevano pensato alle spiagge come meta per il 25 Aprile e il weekend. Ma gli eventi salvano a consolidano la richiesta di camere negli alberghi del territorio. Comunque vada i prossimi giorni non saranno da tutto esaurito, ma poco ci manca: i circa 500 hotel della città attualmente aperti fanno registrare un indice di riempimento che si avvicina al 90%. Dal torneo Papini agli europei di ginnastica, tante sono le occasioni di richiamo. Per questo motivo la presidente di Federalberghi Rimini Patrizia Rinaldis cerca di vedere la parte del bicchiere mezzo pieno. A RiminiToday racconta: “Siamo fiduciosi perché anche dal meteo si segnalano miglioramenti a partire da venerdì e sabato, ma guardando il trend è chiaro come ormai a Rimini non si vende solamente più la spiaggia: ma vendiamo un territorio attrattivo, che sa diversificare e che tra eventi sportivi, congressi, fiere e manifestazioni è grande fonte di richiamo”.

Attualmente le strutture aperte, nella sola città di Rimini, sono circa 500. “Già nel mese di aprile abbiamo assistito a una continuità nell’indice di riempimento e questo non ci fa preoccupare – spiega la presidente -, questo ci sta facendo essere più attrattivi anche sul fronte dei contratti con i dipendenti stagionali, dato che chi lavora va a regime per ormai 6 mesi l’anno”.

I dipendenti che non ci sono

Ma il problema della ricerca di dipendenti resta un tema con cui si apre la stagione degli albergatori. E non solo, dato che la difficoltà riguarda anche bar, ristoranti, bagnini. Secondo le stime di Federalberghi, per la sola città di Rimini, e non a livello provinciale, negli hotel “mancano ad oggi circa 2 mila figure professionali”, spiega la presidente Rinaldis. “Si può tranquillamente affermare che in ogni hotel mancano due o tre dipendenti, faccio l’esempio della mia struttura: sono alla ricerca di un cameriere che non riesco a trovare. Ma la fortuna è che ci sono anche tanti lavoratori stagionali che invece si trovano bene e decidono di tornare in Riviera, parliamo almeno di un 50% di personale che ritorna negli anni nella stessa struttura”.

Segui RiminiToday sul nuovo canale Whatsapp

Mentre gli hotel reggono il passo, grazie non solo al turismo balneare, c’è però un tema dei lavoratori che resta in evoluzione. “Va precisato che è sbagliato lamentarsi, il quadro degli albergatori non è affatto negativo, lo diciamo per dare serenità e per essere onesti”. Ma allora perché non si trovano dipendenti? “Quello dello stipendio a mio avviso è un falso problema – sostiene la presidente di Federalberghi -, un argomento che spesso viene anche strumentalizzato, dopodiché è vero che nella mischia ci sono situazioni di illegalità e su questo tema lavoratori e sindacati fanno bene a denunciare. Ma sinceramente non so dire quale possa essere la soluzione: una volta i ragazzi venivano a fare la stagione in Riviera per avere un po’ di autonomia, oggi gli stimoli sono cambiati, per i giovani è necessario trovare altre soluzioni. Siamo nel cuore di un cambiamento e non credo ci siano solo colpe: perché ci si lamenta per le troppe ore di lavoro. Ma non si trovano nemmeno figure a part time. Forse non siamo bravi a gestire la domanda e offerta? Eppure chi lavora con serietà rispetta quelli che sono i contratti di riferimento. Ma non basta. Molti hanno una loro ricetta, molte possono anche essere buone idee, ma nel complesso non vedo una soluzione immediata”.