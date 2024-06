Clima, a Rimini non si sta così male: la città tra le più vivibili. In Regione solo Ravenna ha dati migliori

Rimini è al 23esimo posto della classifica dei capoluoghi di provincia italiani con il clima migliore del 2023. Lo certifica l’indice di vivibilità climatica, realizzato per il terzo anno dal Corriere della Sera e iLMeteo.it. "Rispetto alle precedenti edizioni abbiamo ampliato i dati - spiega Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media di iLMeteo.it -. Oltre ai parametri che sono stati aggiunti, caldo estremo, eventi estremi e giorni di gelo, prima il confronto si fermava al 2010, ora è stato esteso fino al 2000". Per ognuno dei 108 capoluoghi di provincia sono stati confrontati i 17 parametri ora dopo ora, giorno per giorno per 24 anni per un totale di oltre 380 milioni di dati. Sul gradino più alto del podio è finita Imperia, precedendo Biella e Agrigento. Guardando al resto dell'Emilia Romagna, Ravenna è la città più vivibile (ottavo posto in Italia), mentre il fanalino di coda è Ferrara, subito dietro Forlì. Seguita da Rimini è 23esima, Reggio Emilia 31esima, Piacenza 36esima, Bologna 44esima, Modena 48esima e Parma 60esima.

I dati di Rimini

Questi i singoli posizionamenti di Rimini nelle varie classifiche stilate: 50° per indice di calore con 40 giorni nel 2023, 31° posto per brezza estiva, 75° posto per caldo estremo con 4 giorni, 50° posto in comfort per umidità con 88 giorni, 79° per escursione termica. Poi proseguendo: 24° posto per eventi estremi; 45° posto per giorni freddi, 57° per giorni di gelo, 50° per indice di calore con 40 giorni, 64° posto per nebbia con 18 giorni nel 2023, 32° posto per notti tropicali con 85 notti nel 2023.

La classifica prosegue con altri valori: 33° posto per nuvolosità diurna con una copertura del 38%, 79° posto per ondate di calore, 78° posto per giorni di pioggia pari a 63 nel corso del 2023, 38° posto per piogge intense pari a 9 giorni, 53° posto per raffiche di vento con 76 giorni, 51° posto per siccità, 49° posto per soleggiamento con una media di 8 ore al giorno.

Le grandi città

Male nel complesso le città maggiori: Milano (77ª) perde due posizioni, Roma (93ª) scala di 50 posti, Napoli passa dal 19º al 79º posto, Palermo da 32 a 46, Venezia da 13 a 35, Bari da 5 a 53. Migliorano solo Torino da 86 a 51 e Bologna da 94 a 44. Tra le sorprese negative del 2023 c’è Firenze, penultima nella classifica assoluta perdendo una trentina di posizioni rispetto all’anno scorso.