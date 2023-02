Clochard esagitato rifiuta di farsi identificare: "Ero sovrappensiero, non avevo capito che gli dovevo dare i documenti"

Si è scusato davanti al giudice, sostenendo di "essere sovrappensiero e di non aver capito che doveva dare i propri documenti agli agenti", il nigeriano 37enne arrestato dalla polizia di Stato nel pomeriggio di giovedì con le accuse di resistenza e false dichiarazioni a pubblico ufficiale. Tutto è avvenuto poco dopo le 15 quando, da un supermercato di via Flaminia, è stato richiesto l'intervento di una pattuglia delle Volanti per la presenza di clochard che infastidivano i clienti e cercavano di strappare loro di mano i carrelli per impossessarsi della monetina necessaria a sbloccarli. Quando gli agenti sono arrivati sul posto ne parcheggio hanno individuato le due persone moleste invitandole ad allontanarsi ma, nonostante i richiami, il nigeriano si è avvicinato a una donna prendendole il carrello per poi andarlo a depositare impossessandosi della moneta.

La signora ha chiesto aiuto agli agenti che, avvicinandosi al 37enne, gli hanno chiesto i documenti ma questi avrebbe sostenuto di non averli fornendo un nome di comodo che al momento dell'accertamento è risultato inesistente nella banca dati. Invitato a salire sull'auto di servizio, per essere portato in Questura, l'uomo ha iniziato a dare in escandescenza e a insultare le divise opponendo una strenua resistenza. E' stato necessario quindi usare lo spray al peperoncino per riportarlo alla calma e, alla fine, ammanettarlo in sicurezza per poi portarlo negli uffici di piazzale Bornaccini dove una volta fotosegnalato è emerso che si trattava di una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. Processato per direttissima venerdì mattina, il giudice ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare del carcere in attesa della prossima udienza.