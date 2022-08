Al clou i lavori per i nuovi asfalti delle strade. In via di ultimazione il cantiere alla torre del Castello

A Coriano avanzano i lavori pubblici. Le opere di recente ultimazione riguardano l'asfaltatura di piazza Muccioli a Ospedaletto, di Piazza Castello nella frazione di Mulazzano e i marciapiedi in via Pertini a Ospedaletto. In fase di completamento invece l'asfaltatura a Cerasolo Ausa della strada parallela alla SS 72 (tratto stradale in prossimità dell’ex Mercatone). Il prossimo lavoro compreso nell’appalto sarà l'asfaltatura del parcheggio sito presso il parco dei cerchi di Coriano. Sempre di questo lotto, il 22 agosto inizieranno i lavori sul tratto di marciapiede sulla via Circonvallazione a Coriano per un importo pari a 250.000 euro.

Sono invece ripresi e già in via di ultimazione i lavori alla torre del Castello Malatestiano ad eccezione del muro d’ingresso che ad oggi rimane soggetto a variante sottoposta a parere ultimo della Soprintendenza per il quale si attende la ricezione. In data 22 agosto inizieranno anche i lavori da parte del gruppo Hera di sostituzione della condotta idrica in via Ca' Re, Scaricalasino, Moreta e via della Badia.

Gianluca Ugolini, sindaco di Coriano: “Come da programma si procede con i lavori in essere, da qui la necessità di fare un aggiornamento insieme all’assessore Bianchi al fine di proseguire negli obiettivi di giunta”.