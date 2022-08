Club del Sole inaugura il parco acquatico del Rimini Family Camping Village

Il Rimini Family Camping Village di Club del Sole compie un ulteriore passo nel progetto di riqualificazione avviato a inizio 2022 con l’inaugurazione del nuovo parco acquatico. Il parco acquatico è stato pensato come una vera e propria laguna di 1800 mq, caratterizzata da acqua bassa, bagnasciuga e giochi d’acqua, perfetto per il relax degli adulti e il divertimento dei più piccoli. L’area include una piscina di 600 mq con getti massaggianti, acqua spray, sedute e lettini idromassaggio e uno spray park di profondità massima di 1,30 m con spruzzi e giochi. Il tutto circondato da un solarium.

Il progetto di riqualificazione avviato prevede diversi gradi di intervento, i primi già realizzati, che includono, oltre al parco acquatico, il posizionamento di oltre 100 lodge perfettamente integrate nell’ambiente, spaziose e di design, che, grazie a un particolare aspetto cromatico, acquistano un carattere identificativo per l’ospite e lo accompagnano idealmente verso il nuovissimo Aquapark, centro vitale della struttura. La fase di progetto che vedrà la luce nel 2023 prevede inoltre la creazione di un centro multisport, di un nuovo suggestivo ristorante sulla spiaggia e del supermarket interno alla struttura. L’intervento di riqualificazione della struttura è stato interamente curato e progettato da Polistudio A.E.S., Società di Ingegneria specializzata in soluzioni integrate di architettura e ingegneria. La fase di progetto realizzata nel 2022 è stata inoltre affiancata da un ampliamento dell’hospitality e dell’offerta per gli ospiti a quattro zampe e per la clientela bike, con lodge dedicate e servizi ad hoc, al fine di rappresentare al meglio l’essenza della vacanza e della vita all’aria aperta e per offrire a chi già ama la Riviera Romagnola un motivo in più per tornare o per scoprirla per la prima volta.

“Il nuovo parco acquatico del villaggio, tra i primi interventi realizzati al Rimini Family Camping Village, rientra nel progetto di riqualificazione che ha l’obiettivo di innalzare lo standard qualitativo dei servizi offerti ai nostri ospiti – ha dichiarato Angelo E. Cartelli, Direttore Generale di Club del Sole. Nell’era post Covid è cresciuto il desiderio di vivere esperienze all’aria aperta, esigenza a cui rispondiamo potenziando in senso ampio la nostra offerta turistica: dal design e la funzionalità delle soluzioni abitative all’espansione dei servizi, dall’ampliamento delle attività di intrattenimento all’innovatività delle soluzioni tecnologiche adottate. La vacanza Club del Sole deve rappresentare “la vita, come dovrebbe essere sempre”: questa è la promessa che facciamo ai nostri ospiti e che ci guida in tutte le iniziative. Riqualificare i nostri villaggi significa inoltre, a più ampio raggio, rendere più attrattiva l’intera offerta del territorio, promuovendo una collaborazione sinergica tra pubblico e privato a beneficio di tutti”.