Il Club Nautico accoglierà l'Amerigo Vespucci in grande stile, a disposizione anche la Saviolina

La grande amicizia del Club Nautico di Riccione, la Città di Riccione e la Nave Scuola Amerigo Vespucci, Ammiraglia dell'Accademia navale di Livorno, nasce nel 2018. Nel 2018, il Club Nautico Riccione, presieduto da Sebastiano Masetti, insieme al Lions Club di Riccione, presieduto da Francesco Procopio, organizzano all'hotel De Bains un importante convegno dedicato all'Amerigo Vespucci, definita "la Nave più bella del mondo", con la partecipazione del comandante pro tempore autorizzato dallo Stato Maggiore della Marina. Al centro del convegno, ovviamente, le peculiarità della Nave Scuola Amerigo Vespucci in seno alla Marina Militare Italiana. Da quel momento, la grande amicizia tra Club Nautico Riccione e l'Amerigo Vespucci cresce e si consolida.

Nel 2019, il Club Nautico Riccione organizza per la prima volta in assoluto, grazie all'impegno del Consiglio Direttivo dell'epoca presieduto da Masetti, la partecipazione dell'imbarcazione simbolo della città di Riccione, la "Saviolina" alla regata storica e internazionale di Trieste, la "Barcolana". La "Saviolina" del 1928 fu premiata come la più autentica imbarcazione storica, suscitando un grandissimo interesse non solo tra gli appassionati di storia della nautica. In occasione della "Barcolana" di Trieste e del premio alla "Saviolina", il Club Nautico di Riccione fu ospite dell'Amerigo Vespucci. Nell'aprile del 2022, il Club Nautico Riccione, in collaborazione con l'amministrazione Tosi e gli assessori delegati, riprende i contatti con i vertici della Marina Militare Italiana chiedendo e ottenendo la partecipazione a Riccione dell'Amerigo Vespucci per le celebrazioni dei 100 della città. Inizia così il percorso che ha portato, grazie alla credibilità che il Club Nautico Riccione si è conquistato negli anni presso le Istituzioni Nazionali, e grazie al supporto dell'amministrazione si è riusciti a giugno ad ottenere il passaggio dell'Amerigo Vespucci su Riccione. Questa attività è stata portata avanti anche insieme agli amici della Lega navale sezione di Riccione con i quali sono essere eccellenti rapporti di collaborazione e di vicinanza.

Nella giornata dell'11 ottobre 2022, la Nave Scuola Amerigo Vespucci sarà ormeggiata alla fonda di Riccione in corrispondenza di piazzale Roma, i soci armatori del Club Nautico Riccione, con le proprie imbarcazioni, in presenza di condizioni meteomarine favorevoli, eseguiranno delle visite a distanza di sicurezza per ammirare lo splendore dell'Amerigo Vespucci. La "Saviolina" inoltre è stata messa a disposizione dell'amministrazione comunale qualora ne abbia necessità a scopi istituzionali.

La sera dell'11 ottobre si terrà, infine, una cena di gala organizzata dal Club Nautico Riccione, su una terrazza vista mare che darà la possibilità ai soci del Club, agli ospiti e alle autorità di ammirare l'Amerigo Vespucci con le vele illuminate al Tricolore. Un ringraziamento particolare da parte del Club Nautico Riccione va a quanti si sono adoperati per organizzare questo importante evento per la città di Riccione, all'amministrazione comunale di Riccione (uscente ed entrante), alla lega navale Italiana sez. di Riccione, al consigliere delegato Gianfranco Sanchi unitamente al presidente in carica del Club Nautico Riccione Sebastiano Masetti che già nel primo mandato di presidenza ha attivato i contatti con l'Amerigo Vespucci, mantenendoli e ampliandoli negli anni.