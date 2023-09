Club Nautico Rimini e Big Game Italia portano in Riviera la grande pesca d'altura, 30 equipaggi

Mancano pochi giorni al via del 20esimo Trofeo “Città di Rimini”, competizione di pesca sportiva di interesse nazionale, organizzata dal Club Nautico Rimini in collaborazione con Big Game Italia, che si volgerà nel weekend 22-24 settembre prossimi nel capoluogo romagnolo, richiamando numerosi e prestigiosi equipaggi da tutta la penisola. Una disciplina, quella della pesca d'altura tag and release, che deve la sua crescita e popolarità anche a valori come il rispetto della fauna marina e dell'ambiente: il regolamento di gara prevede infatti la salvaguardia della salute del pesce che, una volta pescato, deve essere rilasciato in mare seguendo rigide procedure per garantirne il benessere e la sua incolumità.

A sottolineare il valore green della disciplina è, in attesa della gara, il presidente del Club organizzatore, Gianfranco Santolini: "La salute dei tonni che vengono pescati durante competizioni di questo tipo è assolutamente prioritaria, vengono utilizzati ami costruiti con leghe particolari, in grado di sciogliersi a contatto con l'acqua di mare e ogni rilascio deve essere filmato dall'equipaggio e analizzato poi dalla giuria, prima di essere considerato valido".

Sarà una manifestazione importante e di ottimo livello quella ospitata presso le strutture del Club Nautico Rimini, attesi dagli organizzatori una trentina di equipaggi provenienti da tutta Italia, in particolare da Sardegna, Marche, Veneto e da diversi lidi del Sud Italia.

“Siamo orgogliosi di ospitare un evento del genere che richiama quella sensibilità ambientale che è uno dei valori guida del nostro sodalizio sportivo – conclude Santolini –. Come i prestigiosi eventi di vela e di motonautica che abbiamo organizzato in questo nostro novantesimo, anche il XX Trofeo Città di Rimini costituisce uno spot d'eccezione per il territorio e una passerella importante per il movimento della pesca sportiva riminese”.