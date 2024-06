Cna aderisce alla petizione del sindaco: "Giusta iniziativa popolare, forze dell'ordine da potenziare"

Cna aderisce e rilancia con convinzione la petizione avviata dal sindaco di Rimini e presidente della Provincia Jamil Sadegholvaad per la richiesta del potenziamento permanente delle forze dell’ordine per il territorio. Un vero e proprio patto per la sicurezza attraverso un’iniziativa popolare, bipartisan e completamente trasversale per ottenere un organico di uomini profilato alla realtà riminese capace di far registrare ogni anno 16 milioni di pernottamenti e 20 milioni di escursionisti, numeri che fanno del mantenimento della sicurezza un capitolo molto articolato e complesso.

“Il mondo delle imprese da anni pone il tema della sicurezza tra i primi da affrontare - commenta Davide Ortalli direttore di Cna Rimini -. Ma fino a questo momento puntualmente tutte le richieste avanzate dagli amministratori del nostro territorio nei confronti dei diversi governi che si sono succeduti non hanno mai sortito l’effetto desiderato. Sono certo che aderiranno in tanti, cittadini, forze economiche e forze sociali, perché il nostro territorio provinciale, per ciò che rappresenta in termini di immagine nel il nostro Paese, per i numeri che esprime non solo nella stagionalità, merita risposte diverse e una dotazione di forze dell’ordine adeguata. Per questo motivo Cna inviterà i propri associati e le loro famiglie a sostenere questa iniziativa confidando che il governo riconosca il giusto peso alla mobilitazione dell’intera comunità".