Cna Cattolica chiede di "completare urgentemente la viabilità della nuova area produttiva"

Il direttivo di CNA Cattolica e San Giovanni in Marignano esprime "preoccupazione per il mancato completamento della viabilità di servizio contestuale al nuovo insediamento nell’area artigianale di Cattolica. Dopo i numerosi incontri avuti con le Amministrazioni, l’ultimo dei quali a fine marzo nel corso del quale avevamo sollecitato soluzioni rapide, ad oggi non abbiamo ancora informazioni certe sui tempi di realizzazione dell’innesto di collegamento tra via Mercadante e via N. Rota". In una nota stampa l'associazione spiega che "A quanto ci risulta l’iter per l’esproprio dei terreni destinati alla realizzazione della strada è ancora in una fase embrionale. Nonostante questo, però, qualche azienda sembra già essersi insediata ed il traffico pesante nell’area è aumentato sensibilmente".

"Consideriamo - spiega il direttivo - lo sviluppo dell’area produttiva di Cattolica una risorsa importante per la nostra città sia in termini economici che di posti di lavoro. Siamo però anche fortemente convinti che un insediamento di quasi centomila metri quadri necessiti della realizzazione di una nuova strada di raccordo con l’area esistente, così come già previsto dall’accordo di programma provinciale. Teniamo alta l’attenzione su questa vicenda da molti anni e siamo ben consapevoli di come il problema nasca nel 2019 quando, con una variante al piano particolareggiato delle vie Luciona e Toscanini, il Comune di Cattolica decise di ridimensionare notevolmente la viabilità di collegamento tra le aree artigianali di Cattolica e San Giovanni. Diamo atto agli uffici tecnici del Comune di aver reintrodotto, in seguito, la rotonda di collegamento all’interno della convenzione ma allo stato attuale, con l’insediamento praticamente terminato, non esiste ancora il progetto definitivo. Anzi, l’iter per l’esproprio dei terreni destinati alla realizzazione della strada è ancora nella fase iniziale".

"In un contesto di viabilità già critica - conclude Cna - il nuovo insediamento appesantirà ulteriormente il traffico sulle vie Mercadante, Respighi, Rota, Toscanini e Luciona. Senza la realizzazione della nuova rotonda la situazione diventerà insostenibile. Il traffico in zona, soprattutto quello pesante, è destinato ad aumentare sensibilmente con gravi ripercussioni sulla sicurezza e sulla fluidità della circolazione. Lo stiamo già vedendo in questi giorni con l’importante incremento di mezzi pesanti che da un paio di settimane hanno iniziato a circolare quotidianamente in zona. Le nostre imprese sono giustamente molto preoccupate. Auspichiamo quindi che le Amministrazioni coinvolte, attraverso anche un eventuale interessamento della Provincia, trovino in tempi rapidi una soluzione che garantisca la realizzazione della nuova viabilità nel rispetto degli impegni assunti con l’accordo di programma".