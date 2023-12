Da cinquant’anni Cna vicina alle imprese del riminese. Futuro all’insegna dei giovani

Nella suggestiva cornice della sala Ressi al Teatro Galli CNA compie 50 anni. Mezzo secolo sul territorio riminese, nel 1973 la prima sede in via Dario Campana poi una crescita costante fino al significativo passaggio in Piazzale Tosi nel 2000 e l’importante recente ristrutturazione che ha conferito alla sede la capacità di diventare “La casa delle imprese”. Qui uffici più luminosi ed ospitali ma soprattutto, spazi innovativi per l'attività di formazione, incontri e opportunità per gli imprenditori. Una rappresentanza che negli ultimi anni si è allargata anche sul territorio con il nuovo ufficio di Fratte di Sassofeltrio e capace di rinnovarsi ulteriormente con la nuova moderna sede di Cattolica.

Vicina alle imprese

“Questo ritrovarsi per festeggiare i nostri primi 50 anni di vita è l’occasione per celebrare la nostra storia, fatta di persone, idee, progetti e aspirazioni - puntualizza il direttore di CNA Davide Ortalli - ma anche soprattutto per ribadire come CNA sia quotidianamente presente sul territorio, nelle scuole, nelle università, tra le istituzioni e soprattutto nelle aziende con la volontà di accompagnarle anche nei grandi cambiamenti che oggi stiamo vivendo: la transizione ecologica e la transizione digitale possono essere anche un’opportunità. Lavoriamo quotidianamente per interpretare al meglio il cambiamento attraverso una CNA sempre più giovane, sostenibile, concreta, non autoreferenziale, proattiva, attenta alle pari opportunità, vicina ai valori della libertà d’impresa e del libero mercato ma consapevole della sua funzione sociale”

Dialogo aperto con i giovani

CNA festeggia i suoi 50 anni quindi guardando al futuro, il 68% dei giovani matura la prima esperienza lavorativa in una piccola impresa, un dato che rappresenta un elemento culturale importante ma anche una grande responsabilità.

“Parlare con i giovani e non dei giovani è l’impegno che ci siamo dati - sottolinea Mirco Galeazzi Presidente di CNA Rimini - l’intento è di promuovere la conoscenza delle opportunità che offre il mondo delle piccole imprese in termini di realizzazione delle ambizioni: trovare un lavoro, avere un’indipendenza economica, formarsi, dare valore alle proprie idee, maturare una cultura d’impresa per poi magari realizzare il sogno di fare impresa, Noi siamo tutto questo” puntualizza Galeazzi “Non è semplice. Le difficoltà di trovare collaboratori, il deficit delle scuole professionali, il mismatch tra domanda e offerta ma anche le opportunità che offre il mondo dell’artigianato sia in termini di posti di lavoro e sia come occasione di autoimprenditorialità sono tra i principali temi da affrontare, per questo serve rafforzare il flusso di informazioni e la conoscenza reciproca tra giovani e sistema produttivo. È complesso ma siamo pronti a raccogliere questa sfida con la forza della nostra lunga e consolidata storia”.

Gli ospiti della serata

Una giornata di festa che ha visto la partecipazione di tutti i dipendenti di CNA Rimini e diverse autorità civili e militari che con la loro presenza hanno dato ulteriore valore all'importante ricorrenza. Tra i presenti Dario Costantini Presidente CNA Nazionale, Paolo Cavini Presidente CNA Emilia-Romagna, Diego Benatti Segretario CNA Emilia-Romagna, l’Onorevole Andrea Gnassi, Emma Petitti Presidente dell’Assemblea Legislativa della regione Romagna, Nadia Rossi consigliere regionale, Juri Magrini Ass. Attività Economiche Comune di Rimini, Roberta Frisoni Ass. Urbanistica Comune di Rimini, Riccardo Fabbri Capo Gabinetto Comune di Rimini, Daniela Angelini Sindaca di Riccione, Franca Foronchi Sindaca di Cattolica, Alessandro Belluzzi Ass. Attività Economiche Cattolica, Alice Parma Sindaca Santarcangelo, Filippo Sacchetti Ass. Attività Economiche Santarcangelo, Stefania Sabba Presidente Unione Valmarecchia, Carlo Battistini Presidente Camera di Commercio della Romagna, Roberto Fabbri Responsabile relazioni istituzionali Hera Spa, Tonino Bernabè Presidente Romagna Acque, Alessandro Rapone Amministratore Unico Amir Spa, Colonnello Alessandro Coscarelli Guardia di Finanza di Rimini, Comandante Giorgia Capozzella Capitaneria Rimini. Ing. Nicola Variano Vigili del Fuoco Rimini.