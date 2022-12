CNA e la campionessa di volley Maurizia Cacciatori fanno squadra

Grande partecipazione ed interesse al Cinema Fulgor per assistere allo “speech” di Maurizia Cacciatori organizzato da CNA Rimini: al centro l’ex capitana della nazionale di volley, oggi speaker motivazionale e la sua storia personale d’atleta. “Le coppe si vincono in allenamento, si va in gara solo per ritirarle” ha esordito così l’ex campionessa di volley dando tanti spunti ad una platea di oltre cento persone con tanti imprenditori curiosi e pronti a raccogliere nuovi spunti. “La mia vita é stata dedicata allo sport ad alta competizione” ha detto dal palco del Fulgor la Cacciatori “Ho indossato per 12 anni la maglia della Nazionale Italiana di pallavolo, con 228 presenze in azzurro, vincendo titoli e premi a livello internazionale. Ma quanto mi rimane più dei titoli e dei numeri vincenti è il percorso che ho compiuto per arrivare al mio obiettivo. Essere stata la capitana della nazionale ha significato mettermi costantemente in gioco, assumermi responsabilità, gestire lo stress, allenare l’empatia e saper adattare il mio team al cambiamento. Lo sport mi ha insegnato che la comunicazione e l’obiettivo condiviso sono l’essenza di una squadra vincente”.

Tematiche tutte sovrapponibili alle dinamiche d’impresa e per questo per CNA dal grande potenziale. “E’ stata una giornata tutta per i nostri imprenditori” ha sottolineato Davide Ortalli direttore di CNA Rimini “Attraverso la metafora sportiva volevamo dare strumenti ulteriori alle nostre aziende". Dello stesso avviso Mirco Galeazzi Presidente di CNA Rimini "Per chi ogni giorno si misura in azienda con problemi e imprevisti è stato sicuramente prezioso il dibattito che ha affrontato temi come il valore del team, il senso di appartenenza, il ruolo della fiducia ed il passaggio dall’io a noi”.