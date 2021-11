CNA incontra il sindaco di Cattolica Franca Foronchi sui progetti futuri per la città

Il valore della rappresentanza, il ruolo strategico dei corpi intermedi e i progetti futuri per la città. Questi tra gli argomenti principali trattati nell’incontro avvenuto giovedì 11 novembre tra la Sindaca di Cattolica Franca Foronchi, il Vice Sindaco Alessandro Belluzzi la CNA di Rimini presente con il Direttore provinciale Davide Ortalli, la Presidente di CNA Cattolica-San Giovanni Monica Mazzini e il Responsabile Matteo Fabbri. L’incontro, tenutosi nella Sala della Giunta del Comune di Cattolica, è stato un’importante occasione di confronto con la nuova Amministrazione cattolichina sui progetti importanti per la città: dal lungomare, al prolungamento Metromare fino a Cattolica, passando per la programmazione degli eventi per il prossimo Natale. Il Direttore Davide Ortalli ha voluto sottolineare l’importanza del ruolo delle Associazioni in questo delicato momento evidenziando lo stile che contraddistingue la CNA riminese: uno stile sempre caratterizzato dal confronto costruttivo e mai sopra le righe, che mira al miglior risultato possibile per le imprese e per l’intera comunità di un territorio. Grazie al radicamento che CNA ha sul territorio (9 sedi nella Provincia di Rimini) è stata in grado in questi anni di sviluppare CNA per la città: dei progetti dal forte valore sociale sviluppati in sinergia con altri enti senza scopo di lucro, dal patto per il lavoro nato in collaborazione con Caritas, all’altalena sul mare insieme a Rimini sparita..