Dal fare una piada al modellare un vaso, Cna propone al Ttg il catalogo turistico "Mai fatto prima"

Cna ha presentato al Ttg di Rimini “Mai fatto prima!” il catalogo di percorsi di turismo esponenziale in Emilia Romagna con Rimini presente con quattro tour che interessano il territorio nelle sue specificità. Sono le esperienze, quelle che oggi i turisti chiedono di fare, non si porta a casa la sola fotografia di un luogo ma l’esperienza diretta, il mettersi in gioco preparando la piada, modellando un vaso, oppure immergendosi nella quotidianità dei nostri borghi scoprendo sensazioni ed emozioni nuove. Cna ha presentato in tutto 22 percorsi toccando 7 province con offerte per turisti single, coppie e famiglie che si snodano tra borghi, città d’arte e natura.

“In collaborazione con Mare Collina Tour Travel” puntualizza Marco Mussoni responsabile Commercio e Turismo Cna Rimini “abbiamo individuato quattro percorsi per caratterizzare le tipicità del nostro territorio e toccando così diversi ambiti: “Le vie del gusto”, “Il turismo congressuale”, “Caput viarium e botteghe storiche” ed il “Tour dei presepi in Romagna”.

“Si tratta di un’iniziativa importante perché fatta di contenuti - ha commentato Andrea Corsini sessore al Turismo Regione Emilia Romagna -, un progetto sulle esperienze nei territori che va arricchire la nostra proposta turistica con opportunità di commercializzazione per gli addetti ai lavori di quel prodotto che è il nuovo turismo fatto di esperienze capace di tenere insieme arte, cultura, enogastronomia, vacanza attiva e le bellezze territoriali e paesaggistiche”.