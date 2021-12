La Cna sostiene i ragazzi con disabilità intellettiva

Cna Rimini nell’ambito del progetto "Cna per la città" scrive un’altra pagina della sua attività sul territorio attraverso l’iniziativa “Cna insieme a Cuore 21” che ha visto l’associazione donare ai propri dipendenti e collaboratori 120 pacchi regalo preparati proprio da Cuore 21, la cooperativa sociale nata a Riccione nel 2015 e braccio operativo dell’associazione di volontariato Centro 21 ogni giorno impegnata nel sostegno ai ragazzi con disabilità intellettiva, in particolare lavorando sull’autonomia personale e quindi innanzitutto autonomia nel lavoro. L’iniziativa di Cna per la città si inserisce nel progetto di Cuore 21 "Natale ogni giorno il tuo presente crea futuro” che raccoglie fondi per sostenere l’attività del Centro 21.