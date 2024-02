Cna tra i banchi del liceo Volta-Fellini: in primo piano moda, cinema e turismo

Si è tenuto nell’aula magna del Liceo Volta Fellini il secondo incontro dal titolo il “Ready made: la nuova normalità” tenuto da Roberto Corbelli Presidente CNA Riccione ed esperto di moda e tendenze e cambiamenti socio culturali dei mercati all'interno dell'iniziativa voluta da CNA per mettere sempre più in contatto il mondo della scuola e quello del lavoro. Il progetto vede coinvolti gli studenti degli ultimi anni di Moda ed è partito nel mese di dicembre con il workshop sul tema “Jeans e la Moda”. In agenda altri quattro appuntamenti: “Moda e sostenibilità” e “Sfilata come progetto di promo commercializzazione” con relatore sempre Corbelli, Alex Leardini regista e sceneggiatore affronterà il tema “Il linguaggio del regista” per chi frequenta i corsi di cinematografia mentre Antonio Franceschini responsabile nazionale CNA Federmoda e per l’internazionalizzazione dei mercati chiuderà la rassegna di incontri con il “Il Made in Italy nel Mondo”. La Collaborazione con Il Liceo Volta Fellini è CNA parte da lontano grazie alla sensibilità e all’impegno della dirigenza scolastica e dei docenti del Liceo con l’obiettivo di far comprendere agli studenti le logiche imprenditoriali e di mercato e per dare loro gli strumenti necessari per capire meglio come possano inserirsi nel mondo del lavoro.

“La moda, la comunicazione e il cinema sono pilastri fondamentali del Made in Italy” puntualizza Roberto Corbelli Presidente di CNA Riccione “Inoltre la moda è considerata un forte tema di promozione turistica nazionale, secondo i dati del WTTC (The World Travel & Tourism Council ) il turismo legato alla moda ed allo shopping nel 2021 valeva circa il 3% del PIL italiano e nel 2023 ha portato in Italia 2,1 milioni di visitatori. Avere a Riccione un Liceo Artistico che è una eccellenza nella moda visto che tra i suoi allievi annovera personaggi di livello internazionale come la Vice Presidente di Donna Karan New York (DKNY) Loredana Cannia” conclude Corbelli “Può essere un importante valore aggiunto per la città”.