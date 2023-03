Cocaina, ecstasy e hashish nelle tasche dello spacciatore

Un minimarket di stupefacenti quello trovato nelle tasche di un pusher arrestato, nel pomeriggio di domenica, dai carabinieri di Rimini. I militari dell'Arma hanno notato lo spacciatore, un 27enne, mentre si aggirava nei pressi del parcheggio di una discoteca dove era in corso un after. Fermato per un controllo, nelle tasche del giovane sono state trovate 18 dosi di ecstasy (per un peso di 2,2 grammi), altre 10 di cocaina (3 grammi in tutto) e altri 2,3 grammi di hashish. Lo stupefacente è valso le manette allo spacciatore che, nella mattinata di lunedì, è stato processato per direttissima.