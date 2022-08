La cocaina era nascosta in un campo. Spacciatore scoperto mentre stava cedendo un involucro

Nascondeva la droga in un campo di via Varisco per poi venderla. Ma mentre stava cedendo una dose viene intercettato dagli agenti della Squadra mobile e tratto in arresto. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di lunedì (1 agosto) e a finire in manette è un 25enne, di cittadinanza albanese, con l’accusa di cessione e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel corso di un servizio di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, i poliziotti della sezione Antidroga hanno concentrato la loro attenzione sul 25enne, in relazione al quale erano state raccolte alcune segnalazioni. Dopo averlo visto prelevare del materiale da un campo situato in via Varisco, lo hanno pedinato, assistendo poco dopo ad un incontro con un’altra persona.

Intuendo che si fosse verificata una cessione di stupefacente, gli agenti hanno proceduto al controllo dell’acquirente (trovato in possesso di una confezione di cellophane contenente 0,83 grammi di cocaina) e del 25enne che era in possesso di cinque involucri per un totale di 3,06 grammi. Il successivo controllo nel campo ha consentito di rinvenire altre 23 confezioni di cellophane contenenti, complessivamente, 19,61 grammi di cocaina.

Nel corso della perquisizione domiciliare sono poi stati sequestrati un bilancino di precisione e 4.330 euro in contanti. Su disposizione del Pubblico ministero di turno il ragazzo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo. Si ricorda che nei confronti dell’indagato vige la presunzione di innocenza.