Cocaina nascosta nel campo, la "neve" trovata grazie alle segnalazioni dei residenti

Da alcuni giorni i residenti di via Verri, a Marebello di Rimini, avevano notato uno strano viavai di persone in un appezzamento di terra nella zona e hanno così allertato la Municipale. Nella giornata di domenica il personale della Squadra di Polizia Giudiziaria ha eseguito un sopralluogo e, proprio nel punto indicato, ha scoperto un piccolo deposito di droga. Nascosti nel terreno sono spuntati 4 involucri di cellophane contenenti, in tutto, 25 grammi di quella che si è poi rivelata cocaina purissima ancora da tagliare. Stupefacente che, se lavorato e immesso sul mercato, avrebbe fruttato non meno di 7mila euro. La droga è stata sequestrata e sono in corso ulteriori accertamenti per individuare a chi possa appartenere.