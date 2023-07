La cocaina è nascosta tra i generi alimentari della cucina, dopo i controlli arrestato dai Carabinieri

Nel corso dei controlli del fine settimana, i Carabinieri della compagnia di Riccione hanno arrestato in flagranza un 36enne straniero, già noto alle forze dell’ordine, in relazione al reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. Fermato a bordo della propria autovettura mentre transitava per le strade di Cattolica, si dimostrava poco collaborativo rispetto alle operazioni di controllo, destando così il sospetto dei militari. Pertanto, veniva effettuata una perquisizione che ha permesso di rinvenire la somma contante pari a 100 euro, nonché 3 grammi di cocaina suddivisi in 5 dosi già confezionate.

I Carabinieri successivamente hanno deciso di estendere il controllo presso l’abitazione del 36enne: qui sono stati trovati ulteriori 58 grammi di cocaina, occultati all’interno della cucina, tra i generi alimentari. Lo stupefacente e il denaro sono stati sottoposti a sequestro, mentre il cittadino straniero è stato dichiarato in stato di arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza della Tenenza di Cattolica, in attesa della celebrazione del rito direttissimo previsto nel corso delle prossime ore.

I servizi di controllo dei Carabinieri hanno, inoltre, permesso di deferire durante il weekend: un ventenne di origine nordafricana, appena giunto presso la stazione ferroviaria di Riccione, poiché trovato in possesso, all’interno del proprio zaino, di 30 grammi di hashish e un rompivetro con impugnatura in metallo; un 22enne di origine nordafricana che, sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di un coltello; un 47enne, poiché indiziato del danneggiamento degli specchietti retrovisori di alcune macchine parcheggiate sulla pubblica via, nel centro di Riccione.

E ancora: un 32enne, in relazione al reato di porto abusivo di oggetto atto a offendere, nella cui disponibilità veniva rinvenuto un coltello a serramanico; un 51enne che, fermato a bordo della propria autovettura e sottoposto alle operazioni di controllo, è emerso che stesse circolando con una patente palesemente contraffatta.

Infine cinque utenti della strada, risultati positivi alla prova dell’etilometro, per guida in stato di ebbrezza alcolica, provvedendo alla sospensione delle relative patenti di guida.