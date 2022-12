Cocaina nascosta nel campanello della bici, arriva la condanna per lo spacciatore

Era finito in manette lo scorso settembre quando, in seguito a un controllo della polizia di Stato, gli agenti lo avevano trovato in possesso di alcune dosi di cocaina nascoste nel campanello della bici e una successiva perquisizione domiciliare aveva permesso di sequestrare 42 grammi di "neve" e 8500 euro in contanti ritenuti una parte dei proventi della stagione di spaccio. Il giovane, un 23enne albanese, era poi risultato anche irregolare in Italia e droga e soldi erano stati sequestrati. Difeso dagli avvocati Maria Rivieccio e Luca Montebelli, i legali avevano richiesto il processo con rito abbreviato subordinato a una perizia dello stupefacente. Le analisi avevano fatto ergere che i grammi di cocaina erano 35 di cui 20 di principio attivo. Il giudizio nei confronti del 23enne si è concluso nella mattinata di martedì con una condanna a 2 anni pena sospesa (2 anni e 8 mesi la richiesta del pubblico ministero) e al pagamento di 6.800 euro di multa.