Cocaina per 30mila euro nella stanza d'albergo, arrestato lo spacciatore

Si è conclusa con l'arresto di un 22enne albanese e il sequestro di quasi 3 etti di cocaina, per un valore di circa 30mila euro, l'operazione antidroga della polizia Municipale di Rimini. Gli inquirenti della Locale, grazie a una soffiata, erano riusciti ad individuare un albergo di Miramare dove alloggiava un sospetto spacciatore che muoveva un discreto giro di droga. Grazie alla collaborazione del titolare della struttura, e dopo aver avvisato il pubblico ministero di turno, gli agenti hanno fatto scattare la perquisizione della stanza occupata dal ragazzo. Gli accertamenti hanno dato esito positivo permettendo di recuperare, nascosto nella tasca di un giubbotto, un panetto con 133 grammi di "neve" e altri 137 grammi della stessa sostanza suddivisi in dosi da 20 e 15 grammi. Tra le altre cose è spuntato anche il kit completo dello spacciatore: sostanza da taglio, materiale per confezionare le dosi, apparecchiatura per il sottovuoto e bilancino di precisione oltre a 3900 euro ritenuti il provento dello spaccio. Il tutto ha fatto scattare le manette ai polsi del 23enne, irregolare in Italia, arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti e trasferito nel carcere dei "Casetti" a disposizione della magistratura.