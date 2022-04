Il cocktail vincitore si chiama Teresa 2, ecco chi è la Lady Drink che ha incantato la giuria del concorso

Vince la venticinquesima edizione del concorso nazionale Lady Drink 2022 Laura Ceccacci di Fano, con il cocktail "Teresa 2". Sul podio anche Stefania Nanni di Prato prima classificata categoria long drink, con il cocktail "Lady be". Tiziana Sata di Marsala prima classificata categoria Pre dinner, con il cocktail "Agron coffee". Si è concluso l’appuntamento dedicato alle barlady di tutta Italia: “Lady drink”, la competizione esclusivamente al femminile dedicata alle professioniste della miscelazione. All’Hotel Corallo si sono sfidate una cinquantina di partecipanti provenienti da tutta Italia per celebrare la professionalità, la creatività e il gusto delle donne anche in questo mestiere, storicamente più appannaggio degli uomini, ma che da anni si arricchisce di una presenza femminile sempre più cospicua, di grande capacità e inventiva, in grado di alzare costantemente l’asticella degli standard qualitativi e dell’innovazione.

“Lady drink” è l’evento che grazie alla visione del suo fondatore Danilo Bellucci, ha confermato il grande valore che le donne potevano dare a questa professione. Il 2022 è stato un anno importante perché si celebra il 25° anniversario della manifestazione, che dal 1996 continua a riscontrare crescenti successi. In gara si sono sfidate le 3 categorie: pre dinner, after dinner, long drink. Le vincitrici di ogni categoria si sono disputate il premio “Lady drink 2022, 25° Anniversario”.