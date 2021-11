Il Cocoricò riaccende la notte, si torna a ballare sotto la piramide

L'annuncio ufficiale, con tanto di data, è stato dato sui social del locale che annunciano la riapertura del Cocoricò di Riccione per il prossimo 27 novembre. La discoteca, sotto la guida di Enrico Galli già patron dell'Altro Mondo, torna quindi ad animare il mondo della notte dopo una serie di travagliate vicende. Dal fallimento della precedente società di gestione alla nuova era passando, però, tra gli scogli della pandemia che ne hanno ritardato la riapertura di oltre 1 anno. Al momento, secondo quanto emerso, lo storico locale sulla collina riccionese è al lavoro per reperire il personale in vista della riapertura. Il Cocoricò, comunque, dovrà rispettare le regole per contrastare la diffusione del Covid e potrò ospitare al massimo il 50% delle persone previste dalla capienza massima. Massimoriserbo, inoltre, sul programma artistico.