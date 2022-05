Coez sale sul palco dell'Arena della Regina con il suo “Essere liberi in tour”

Un nuovo nome si aggiunge alla lista dei grandi concerti estivi della Riviera romagnola. Coez, dopo il successo del concertone del Primo Maggio a Roma, si esibirà sul palco dell'Arena della Regina di Cattolica il 27 agosto. Coez è uno degli artisti più rappresentativi della scena musicale attuale, diventato il simbolo del nuovo cantautorato italiano nel 2017 con l’album “Faccio un casino”, che ieri sera ha fatto cantare e ballare tutto il pubblico del Concerto del Primo Maggio a Roma.

“Essere liberi in tour” è il tour interamente sold out nei più importanti club italiani che si sta concludendo in questi giorni e questa estate continuerà a portare in giro le nuove canzoni tratte dal suo ultimo disco “Volare”, certificato oro, che contiene il brano “Come nelle canzoni”, tra i più trasmessi dalle radio e il più ricercato su Shazam negli ultimi mesi. Dopo oltre due anni di stop, il nuovo live di Coez diventa l’occasione per cantare a squarciagola anche i suoi successi tratti da “È sempre bello” (due dischi di platino) e “Faccio un casino” (quattro dischi di platino).