Col contributo del 5 per mille Bellaria installerà nuovi giochi inclusivi nei parchi

Anche in questo 2021, i cittadini avranno facoltà di destinare il 5 per mille dell’Irpef (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) alle attività svolte dai Servizi Sociali del Comune di Bellaria Igea Marina: un mondo fatto di quotidiano impegno a fianco delle persone e delle famiglie più svantaggiate, degli anziani, dei disabili e a sostegno della fragilità in tutte le sue forme. Una scelta che non costa nulla, da esercitare indicando con una firma la propria preferenza nella dichiarazione dei redditi; una possibilità che in tanti hanno già esercitato e grazie alla quale, negli ultimi sette anni, circa 30.000 euro sono stati destinati a finalità di carattere esclusivamente sociale che interessano il territorio di Bellaria Igea Marina.



Come avvenuto per il 2019 e il 2020, anche la cifra che i cittadini destineranno ai Servizi Sociali in questo 2021 verrà integralmente impiegata dall’Amministrazione Comunale per l’acquisto e l’installazione nelle aree pubbliche, di giochi accessibili anche ai bambini disabili: ne è esempio il trenino inclusivo installato al Parco del Gelso proprio lo scorso anno. Immutata la finalità dell’iniziativa, ossia promuovere un’integrazione che non escluda, anche tra i più piccoli, l’incontro con la diversità e con la disabilità, dando uguali opportunità di svago e socializzazione a tutti i bambini.