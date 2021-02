Col nuovo gruppo di Viserba crescono i volontari Ci.Vi.Vo.

Cresce l'esercito di volontari "civici" a Rimini: il 15 dicembre scorso si è ufficialmente costituito l'ultimo gruppo in ordine di tempo, denominato "Ci. vi.vo. - Viserba Salute e Ambiente". Sale quindi a 68 il totale dei gruppi aderenti al progetto di volontariato civico Ci.Vi.Vo., l'iniziativa nata dall'idea di partecipazione e nuova cittadinanza che il Comune ha messo in atto dall'ottobre del 2011. Al progetto aderiscono circa 900 cittadini impegnati su più fronti: scuole, verde, sociale, spiagge e cimiteri. In particolare, il neo gruppo di Viserba nasce "con l'idea di fare qualcosa per promuovere la città, attraverso azioni responsabili di volontariato- spiega l'amministrazione- e svolgendo attività di presidio e cura del territorio". Compito dei volontari sarà quello di "svolgere il presidio dell'area- prosegue- la cura e pulizia periodica e di effettuare, all'occorrenza interventi di piccola manutenzione, promuovere e segnalare all'Amministrazione interventi intesi alla valorizzazione dell'ambiente". "Prendersi cura dei beni comuni urbani- sottolinea l'assessore comunale Mattia Morolli- è anche un'opportunità per tutti al fine di contribuire in maniera concreta alla costruzione di nuove occasioni di condivisione", e ancora "l'amministrazione comunale- assicura infine- e' sempre aperta e disponibile alle richieste di volontari che in maniera assolutamente responsabile decidono di organizzarsi per fare attivita' utili al territorio in cui vivono".