Col triangolare di padel parte il fine settimana della Superbike al Misano Circuit

Sono stati Alvaro Bautista e Lucy Michel a vincere il triangolare di padel che ha caratterizzato il media event del Pirelli Emilia-Romagna Round del WorldSBK, in scena questo weekend a Misano World Circuit. Il campione del mondo Superbike in carica e la pilotessa tedesca che questo weekend debutterà nel Campionato del Mondo FIM, con due vittorie nei due incontri disputati, hanno avuto la meglio sulla coppia composta da Andrea Locatelli e Tayla Relph e da quella formata dal britannico Tarran Mackenzie e dalla campionessa in carica del CIV Femminile Roberta Ponziani. Le sfide si sono disputate alla Padel Arena, la struttura recentemente realizzata grazie alla collaborazione con Gimpadel, sotto gli occhi divertiti di Toprak Razgatlioglu.

Con il media event e il meet&greet si è aperto ufficialmente il weekend di gara, che entrerà nel vivo domani con le prove libere al mattino e la Superpole al pomeriggio. Ad accogliere gli oltre 70.000 spettatori attesi nel weekend anche tutto il network di aziende presenti alla MWC Square con le loro proposte dedicate agli appassionati di motorsport e non solo. Nel pomeriggio di giovedì la Pit Walk Solidale con il coinvolgimento delle associazioni del terzo settore del territorio.

Nella mattinata, invece, è stata annunciata una nuova partnership con San Patrignano quale partner ufficiale per i Round italiani della stagione 2024. Dal Round Pirelli dell’Emilia-Romagna questa collaborazione porterà tante attività con l’obiettivo di incrementare la consapevolezza e i fondi in favore Della comunità di San Patrignano, fonte di speranza per tutti coloro che lottano contro le dipendenze e impegnata da oltre 40 anni nel recupero e nella prevenzione. Gli appuntamenti del WorldSBK in programma al Misano World Circuit "Marco Simoncelli" e al Cremona Circuit, il Round Acerbis d’Italia (20-22 settembre), presenteranno una denominazione combinata sotto il titolo di "SBK-San Patrignano – Charity Partner", con uno speciale logo realizzato per essere esposto su tutti i materiali promozionali e sui circuiti.

Gli annunci verranno realizzati in occasione dei weekend di gara a Misano e Cremona per incrementare la consapevolezza tra gli spettatori, con un video spot per risaltare la partnership e che verrà mostrato sui maxischermi e nelle aree hospitality dei team. Il Paddock Show, il cuore pulsante della comunità del WorldSBK, sarà teatro della presentazione relativa alla partnership, mentre dei totem specifici per le donazioni saranno collocati all’interno della Pit Lounge su entrambi i circuiti per facilitare la raccolta fondi. Vari stakeholders del WorldSBK, tra cui team e sponsor, saranno coinvolti attivamente e presentati alla comunità per massimizzare l’importanza di questa unione ricca di significato.

Venerdì alle 17.30 alla sala Rio Hospitality Building Circuito di Misano si affronteranno i temi della parità di genere nel motorsport prendendo spunto dal debutto del Campionato del Mondo FIM femminile (WorldWCR). Interverranno anche Jorge Viegas, Presidente della FIM e Gregorio Lavilla, Direttore Esecutivo del WorldSBK. Ci saranno le testimonianze di Janika Judeika (Direttore della FIM Women's Commission), Giovanni Copioli (Presidente FMI), Paolo Pavesio (Direttore Marketing e Motorsport Yamaha Motor Europe N.V.), Nancy Van de Ven (Ex campionessa del mondo WMX), Katja Poensgen (FIM Woman Legend). Moderazione del direttore di Motosprint Federico Porrozzi e dell’ex campionessa di pallavolo Rachele Sangiuliano. Prevista la traduzione simultanea.

Sempre venerdì, al Centro Tecnico Federale FMI attivo nella MWC Square, sarà presentato il poster della CIV Night, l’attesissima prova del campionato italiano Superbike che si correrà anche quest’anno la luce dei fari artificiali. La gara è in programma nella serata di sabato 3 agosto. Il poster, firmato da Aldo Drudi, annuncerà un evento che in questi anni s’è guadagnato una grandissima attenzione da parte dei fans.