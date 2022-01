Coldiretti dona 300 chili di alimenti Made in Italy alle famiglie in difficoltà di Montescudo-Monte Colombo

Con la consegna di pacchi di cibo Made in Italy alle famiglie in difficoltà economica di Montescudo-Monte Colombo, per un totale di circa 300 chili di alimenti a qualità garantita, comincia nel riminese l’operazione di solidarietà “A sostegno di chi ha più bisogno” promossa da Coldiretti, Filiera Italia e Campagna Amica su tutto il territorio nazionale, con la partecipazione delle più rilevanti realtà economiche e sociali del Paese per destinare aiuti alimentari ai nuclei familiari in difficoltà economica a causa della pandemia globale. “Con questa iniziativa vogliamo portare un aiuto concreto sulle tavole delle famiglie povere e dimostrare la vicinanza della filiera agroalimentare italiana verso le fasce più deboli della popolazione – evidenzia il Presidente di Coldiretti Rimini Guido Cardelli Masini Palazzi presente alla consegna. Il Vicedirettore di Rimini Giorgio Ricci che ha provveduto alla distribuzione delle derrate alimentari sottolinea: “L’ operazione vuole essere un segnale di speranza per il nostro territorio, per l’intero Paese e per tutti coloro che in questi mesi hanno pagato più di altri le conseguenze economiche e sociali dell’emergenza Covid. La pandemia, con i suoi effetti diretti ed indiretti su economia, lavoro e reddito, ha infatti fatto salire a 5,6 milioni in Italia le persone in povertà assoluta, un milione in più rispetto allo scorso anno con il record negativo dall’inizio del secolo. Ringraziamo il Sindaco e il Comune di Montescudo-Monte Colombo che ci ha coadiuvato nella distribuzione e supportato nella individuazione delle famiglie più bisognose”.

Il Sindaco Gian Marco Casadei, dopo aver ringraziato Giorgio Ricci ed il Presidente Guido Cardelli Masini Palazzi, ha dichiarato che “ l’Amministrazione comunale sarà sempre al fianco di Coldiretti per sostenere politiche atte a garantire reddito alle imprese agricole, per la difesa del Made in Italy contro la contraffazione dei nostri prodotti, per il sostegno delle produzioni di qualità garantita e per la diffusione di diete sane ed equilibrate con prodotti sani e genuini del territorio a km 0”. Il Sindaco ha poi rivolto un particolare ringraziamento a Gilberto Tonini, Presidente della Pro Loco di Montescudo e membro del Consiglio Provinciale di Coldiretti, ed alle Associazioni di volontariato - le quali, anche in questa occasione, distribuiranno i pacchi alle famiglie bisognose - per il loro costante e prezioso impegno nel sociale. "Le consegne dei pacchi alimentari – rende noto Giulio Federici Direttore di Coldiretti Rimini- continueranno nei prossimi giorni in tutta la provincia per arrivare ai nuclei familiari individuati da Coldiretti/Campagna Amica insieme ai servizi sociali dei Comuni. I pacchi contengono prodotti 100% Made in Italy come pasta e riso, Parmigiano Reggiano e Grana Padano, biscotti, sughi, salsa di pomodoro, tonno sott’olio, dolci, stinchi, cotechini e prosciutti, carne, latte, panna da cucina, zucchero, olio extra vergine di oliva, legumi, formaggi e molto altro".