Coldiretti dona pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà di Poggio Torriana

Giovedì 27 gennaio, la federazione provinciale di Coldiretti Rimini ha donato 7 pacchi di prodotti alimentari al Comune di Poggio Torriana. Il Settore dei servizi sociali ha individuato una serie di famiglie che si trovano in una situazione di grave difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria e provvederà a consegnare a ciascuna di loro un pacco ad hoc in base al numero dei componenti e alle abitudini alimentari del nucleo. Con la consegna di pacchi di cibo Made in Italy alle famiglie in difficoltà economica di Poggio Torriana, per un totale di circa 300 chili di alimenti a qualità garantita, prosegue l’operazione di solidarietà “A sostegno di chi ha più bisogno” promossa da Coldiretti, Filiera Italia e Campagna Amica su tutto il territorio nazionale, con la partecipazione delle più rilevanti realtà economiche e sociali del Paese per destinare aiuti alimentari ai nuclei familiari in difficoltà economica a causa della pandemia globale.

“Con questa iniziativa vogliamo portare un aiuto concreto sulle tavole delle famiglie povere e dimostrare la vicinanza della filiera agroalimentare italiana verso le fasce più deboli della popolazione – evidenzia il Presidente di Coldiretti Rimini Guido Cardelli Masini Palazzi presente alla consegna. Il Vicedirettore di Rimini Giorgio Ricci che ha provveduto alla distribuzione delle derrate alimentari sottolinea: “L’ operazione vuole essere un segnale di speranza per il nostro territorio, per l’intero Paese e per tutti coloro che in questi mesi hanno pagato più di altri le conseguenze economiche e sociali dell’emergenza Covid". La pandemia, con i suoi effetti diretti ed indiretti su economia, lavoro e reddito, ha infatti fatto salire a 5,6 milioni in Italia le persone in povertà assoluta, un milione in più rispetto allo scorso anno con il record negativo dall’inizio del secolo. Ringraziamo il Sindaco e gli uffici del Comune di Poggio Torriana che ci hanno coadiuvato nella distribuzione e supportato nella individuazione delle famiglie più colpite dalla crisi”.

Ne sono convinti anche il Sindaco di Poggio Torriana, Ronny Raggini e l'Assessore comunale ai Servizi Sociali, Francesca Macchitella che spiegano "L'amministrazione comunale ringrazia sentitamente Coldiretti per questo gesto di solidarietà, molto sentito e non scontato. Quando c'è sinergia tra pubblico e privato, in questo caso tra il Comune e gli agricoltori locali, si possono raggiungere risultati e soddisfazioni anche in campo sociale, condividiamo in pieno gli obbiettivi dell'iniziativa promossa da Coldiretti Rimini e crediamo che sia giusto promuovere sempre di più tali forme di aiuto a sostegno dei più fragili della comunità".

"Le consegne dei pacchi alimentari – rende noto Giulio Federici Direttore di Coldiretti Rimini- continueranno nei prossimi giorni in tutta la provincia per arrivare ai nuclei familiari individuati da Coldiretti/Campagna Amica insieme ai servizi sociali dei Comuni. I pacchi contengono prodotti 100% Made in Italy come pasta e riso, Parmigiano Reggiano e Grana Padano, biscotti, sughi, salsa di pomodoro, tonno sott’olio, dolci, stinchi, cotechini e prosciutti, carne, latte, panna da cucina, zucchero, olio extra vergine di oliva, legumi, formaggi e molto altro".