Pasta, salumi, olio e frutta made in Rimini. Con la primavera torna il mercato di Campagna amica

Torna il mercato promosso da Coldiretti di Rimini, che si rinnova ogni martedì mattina, nella Corte di Palazzo Ghetti. Luogo d’incontro tra produttori e consumatori, ha riscosso nell’autunno scorso, sin dai primi appuntamenti, un grande successo in termine di visite e apprezzamento; un vero e proprio spazio privilegiato per degustare le eccellenze agroalimentari del nostro territorio, scoprire tradizioni culinarie da portare a casa, sulla propria tavola, ed esplorare i sapori della provincia.

Visitare il mercato, nella splendida cornice della corte di Palazzo Ghetti, è un’occasione unica per conoscere meglio i prodotti locali e acquistarli direttamente dai produttori, che ne garantiscono genuinità e tracciabilità con la garanzia del giusto prezzo. Una vasta gamma di prodotti freschi di giornata, dall’ortofrutta al pane, e poi legumi, pasta, vino, olio, farine, marmellate, sott'oli, salumi e preparati pronti, zafferano e carni.

Il mercato è aperto tutti i martedì mattina dalle 07,30 alle 13,30 in via XX Settembre 1870 n.63 - Via Circonvallazione Meridionale n.39 – Rimini.

“La presenza dei nostri produttori nella corte di Palazzo Ghetti rappresenta un passo importante per Coldiretti Rimini, un segnale di crescita della nostra rete – commenta Guido Cardelli Masini Palazzi, presidente di Coldiretti Rimini - in un momento così difficile per l’economia, è un forte segnale di collaborazione con le attività del territorio, in questo caso Banca Malatestiana, che è il punto di forza della nostra Coldiretti. Rilanciamo il valore aggiunto della qualità e della trasparenza e trasmettiamo ai cittadini la vicinanza del mondo agricolo al territorio riminese, la nostra terra racconta le biodiversità e le tipicità storicamente custodite dagli agricoltori: oggi più che mai è importante sostenere l’attività agricola e difenderne i prodotti promuovendo un rapporto diretto fondato sulla fiducia tra agricoltore e consumatore”.

“Siamo felici e orgogliosi di tornare a ospitare presso la nostra sede generale un’iniziativa virtuosa che ha come ingredienti principali l’eccellenza agroalimentare a km 0, il dialogo con il territorio e il sostegno delle imprese locali. Non capita tutti i giorni di poter offrire ai cittadini cibo sano e “giusto” condito da una bella occasione di interazione sociale” afferma Paolo Lisi, direttore generale di Banca Malatestiana. “Aggiungo che questa iniziativa è in piena sintonia con la nostra attenzione alla sostenibilità, al rispetto per la natura e alla valorizzazione del nostro territorio: valori che la Banca ha sempre abbracciato e promuove quotidianamente. Per questo mi auguro che la nuova edizione primaverile del mercato “Campagna Amica” possa riscuotere ancora più successo di quella autunnale".