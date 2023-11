Coldiretti scrive al ministro Pichetto: "La variante alla SS16 provocherà un disastro all'agricoltura"

"La variante alla SS16 se realizzata provocherà un disastro al comparto agricolo riminese". Coldiretti Rimini lo ha scritto al ministro dell’ambiente Pichetto Fratin dopo che lo stesso Ministro ha affermato a Ecomondo della necessità di una legge quadro contro il consumo del suolo. "Nel testo - il presidente di Coldiretti Rimini Guido Cardelli Masini Palazzi - spiega che si tratterebbe di uno vero e proprio scempio di fertile terreno e sfregio a un settore, quello agricolo, che negli ultimi tempi si è dimostrato strategico per diversi aspetti".

Coldiretti Rimini esorta il ministro dell’Ambiente, considerato l’impatto che l’infrastruttura avrebbe sul territorio rurale, a intervenire per arrestare una struttura progettata oltre venti anni or sono "quando per svariati motivi veniva privilegiato il trasporto su strada e che oggi, invece, sarebbe una scelta anacronistica in quanto molto in controtendenza rispetto ai celebrati e condivisi principi di green economy e di lotta contro l’inquinamento".

"E’ necessario – ha concluso il presidente Cardelli Masini Palazzi - valorizzare altri mezzi di trasporto, come ad esempio la ferrovia o altre infrastrutture esistenti, ed è imprescindibile un ulteriore studio, attualizzato ai principi odierni, di impatto ambientale alla luce della transizione ecologica, di sostenibilità ambientale e di spreco del suolo piuttosto che prorogare d’ufficio per la seconda volta una Via ormai vecchia".