Collassa una condotta idrica, diverse cantine allagate. Intervento d'urgenza dei tecnici Hera

ll Gruppo Hera è al lavoro per un intervento urgente sulla rete idrica di Rimini. Nelle prime ore di questa mattina si è rotta una condotta idrica in via Galileo Galilei. I tecnici di Hera sono subito intervenuti e stanno già provvedendo alla riparazione. La rottura ha comportato l’allagamento di alcune cantine, per questo oltre alle squadre di pronto intervento sono già operative due autoespurgo. Hera assicura che i lavori si svolgeranno nel più breve tempo possibile e salvo inconvenienti si concluderanno entro la giornata di oggi.