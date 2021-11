Collaudo della condotta fognaria e dell’impianto di sollevamento, traffico in tilt

Sono iniziati mercoledì 3 novembre, nella Circonvallazione meridionale di Rimini, all’altezza della rotatoria di via Bramante, i lavori di Hera per il collaudo della condotta fognaria e dell’impianto di sollevamento relativi alla Dorsale Sud. L’intervento rientra nell’ambito delle opere del Piano di Salvaguardia della Balneazione (PSBO) che ha l’obiettivo di migliorare il sistema fognario depurativo per superare le criticità legate alla balneabilità della costa e garantire la salvaguardia idraulica della città in caso di eventi meteorologici intensi, eventi che, purtroppo, si verificano sempre più frequentemente anche per via dei cambiamenti climatici.

L’avvio delle attività ha contribuito ad impattare sulla viabilità locale e per questo si è convenuto in accordo con Polizia Municipale e con l’impresa che sta effettuando i lavori, di rivedere l’assetto del cantiere in modo tale da consentire la circolazione su via Bastioni Meridionali in entrambe le direzioni, salvo autobus e mezzi pesanti. Hera, scusandosi per il disagio arrecato, informa che il cantiere, salvo imprevisti, terminerà a metà della prossima settimana.