Collegamento ciclopedonale Capoluogo-San Martino: affidata la progettazione dell’ultimo tratto

L’amministrazione comunale ha affidato la progettazione di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione dell’ultimo breve tratto a completamento della ciclabile che collegherà il capoluogo con le frazioni di San Martino e Sant’Ermete, nonché per il rifacimento del ponticello stradale sul rio Mavone in via Cupa Sant’Ermete. Dopo l’approvazione dei progetti esecutivi per la passerella a sbalzo sul ponte del fiume Marecchia e il proseguimento, in direzione San Martino de Mulini, del collegamento ciclopedonale fino al cimitero – fatta eccezione per il “Cammino di San Francesco” già realizzato – l’incarico prevede dunque la progettazione dell’ultimo tratto compreso tra il ponte e la pista ciclopedonale già esistente, che termina alla rotatoria con la Strada di Gronda.

Oltre al completamento del collegamento ciclopedonale, l’incarico prevede anche il progetto di fattibilità tecnica ed economica, compresa la relazione idraulica e sismica, per il completo rifacimento del ponticello stradale in corrispondenza dello scolo consorziale Mavone Grande, che risulta ammalorato. Quasi 2.900 euro il costo dell’incarico, affidato alla Società Ingegnera Ing. Marco Monaci Srl di Modena.