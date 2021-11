Due studenti del Collegio a rischio espulsione per aver mancato di rispetto al professor Maggi

In collegio se non si studia la fine è prossima, questa è una delle regole che valgono sempre. Nel nuovo appuntamento de “Il Collegio”, il docu-reality ambientato in questa sesta edizione nei favolosi anni ’70, in onda martedì 9 novembre alle ore 21.20 su Rai2, due alunni dovranno studiare più degli altri per superare la prova assegnata dal Preside per aver mancato di rispetto al professor Maggi. La pena per chi non supererà la prova sarà l’espulsione dal Collegio stesso. In classe ci sarà una novità tra i professori, uno di loro dovrà allontanarsi e sarà sostituito per qualche giorno. Arriverà poi il momento della prima proiezione di un film, la prima gita fuori dal cancello, a cui potrà partecipare solo chi se lo meriterà e infine i collegiali saranno impegnati in una lezione di giornalismo. Non mancheranno coloro che si faranno notare per le loro intemperanze e diventeranno così degli osservati speciali, come i malumori nel refettorio della mensa per le proposte in menu, mentre altre simpatie continuano a sbocciare.