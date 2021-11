Per Simone Casadei la misura è colma: buttato fuori dal Collegio, insulta il preside

Sin è conclusa alla quarta puntata, andata in onda su RaiPlay invece che su Rai 2, l'avventura nel Collegio del 1977 per Simone Casadei: il 16enne di Coriano è stato infatti espulso dalla scuola al termine di una settimana dove si è dimostrato essere il più terribile della classe. Il romagnolo, sempre in prima fila quando si tratta di non studiare e trovare modi nuovi per interrompere le lezioni, ha superato davvero il limite con la supplente di matematica arrivando anche a prenderle la borsetta. "C'è un limite a tutto" ha spiegato il preside punendo quattro alunni, che avranno uno zero in tutte le loro valutazioni, per poi infliggere il provvedimento più severo a Casadei. "Ha deliberatamente boicottato la lezione della supplente - ha commentato il preside nel riepilogare tutte le malefatte del 16enne - si è rifiutato di uscire dall'aula e per di più ha sottratto la borsetta dell'insegnante. Un gesto gravissimo. Lei ha sempre questo ghigno spavaldo sulla faccia, se lo lasci dire: la vita non sarà facile se l'affronta in questa maniera. Ovviamente è palese che non si vuole fare aiutare ed è altrettanto palese che è espulso dal collegio".

Una dura ramanzina al termine della quale il 16enne, sempre con la sua spavalderia, se ne è andato insultando il preside con "E' un pelato!". "Con tutti i casini che ho fatto dall'inizio so di meritarmelo" ha poi ammesso il corianese non pentendosi, però, di quanto detto al preside: "Glielo volevo dire fin dall'inizio". "Sono stato espulso ma ho lasciato una bella storia qui dentro - ha proseguito - secondo me nessuno la dimenticherà. Se non voglio rispettare le regole non le rispetto però quando tornerò a casa cercherò di migliorare. Mi mancheranno molto i miei compagni.