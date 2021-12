Scintille nel Collegio: feroce litigata tra Anastasia Podeschi con Rebecca Parziale

Scoppia il caos durante la quinta puntata de Il Collegio 6 quando si arriva al momento della gita dei ragazzi. Prima di arrivare al momento della partenza la classe del 1977 è sede di accesissimi scontri tra le ragazze e, in particolare, tra Anastasia Podeschi e Rebecca Parziale con i toni e le accuse che superano il limite. Le due ex amiche finiscono quasi alle mani a causa di una frase di Rebecca. La 14enne, dopo aver visto il cambio di colore di capelli di Valentina – che da viola sono tornati castani – ha dichiarato “ora sembri una Anastasia più magra”. Anastasia, che ha già ammesso di essere molto insicura sul suo aspetto fisico, ci è rimasta molto male e ha successivamente lanciato una stoccata a Rebecca che ha quindi sollevato i toni. Le due son o finite a litigare e neppure un successivo chiarimento è servito a placare gli animi motivo per il quale il preside decide che non tutte le ragazze potranno partire per la gita. Chiede dunque di fare due nomi che saranno proprio loro a scegliere; chi però è il vero colpevole non si fa avanti. L’unica che si propone è Maria Sofia Federico, ma per il gruppo è ingiusto che sia lei a pagare per altre. I ragazzi chiedono allora a Martina di farsi avanti, visto che è lei la ragazza che urla e litiga di più. Lei, però, non li ascolta. Il Preside decide allora di punire non solo due ragazze ma anche due ragazzi che nulla c’entrano con la situazione: Giglio e D’Ambrosio. Oltre a loro anche Parziale e Podeschi sono state punite e non potranno andare in gita. Si scatena allora il caos, anche perché tra le ragazze punite dal preside e che, dunque, non vanno in gita non c’è Martina. Gli animi sono davvero molto tesi e la partenza alla fine risulta molto sottotono.