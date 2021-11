Cartellino giallo per Simone Casadei, Anastasia Podeschi affila le unghie contro la nuova collegiale

Nuova puntata de Il Collegio su Rai 2 di un’edizione che si prospetta particolarmente complicata. A confermarlo è il preside Bosisio che, in un’intervista rilasciata a Nuovo Tv, ha ammesso che i ragazzi saranno particolarmente turbolenti: “Gli studenti sono autentici, ma un po’ smarriti, privi di punti di riferimento e di regole precise”. E ancora ha ammesso: “Questi studenti sono delle pesti e in quest’edizione del Collegio conosceremo un po’ meglio i suoi familiari”. E infatti, nel corso della seconda puntata, c’è già chi rischia di essere cacciato via per alcuni provvedimenti disciplinari. Tra gli alunni in cima alla lista c'è il 16enne corianese Simone Casadei che, anche questa volta, si è distinto particolarmente per le sue bravate. Il romagnolo, salvato in extremis dal preside, è però uno dei sorvegliati speciali a causa delle continue intemperanze in aula e delle fughe dalle lezioni. Questa volta il 16enne, insieme ad altri 5 collegiali, ha disertato per concedersi una scorribanda nell'orto del collegio per rubare frutta e verdura dalle piante. Punito col divieto di poter telefonare a casa e, in particolare, alla sua ragazza, Simone ha minacciato di mollare tutto ma alla fine si è ricreduto. Oltre all'indisciplina, che dopo il cartellino giallo potrebbe costargli un rosso da espulsione diretta, anche sotto il profilo del rendimento le cose non sono migliori tanto da essere negli ultimi posti della classifica.

Più complessa la situazione dell'altra riminese in collegio, la 16enne di Santarcangelo Anastasia Podeschi che ha fronte di un rendimento scolastico sufficiente questa volta ha sfoderato il suo caratterino. Ad infuocare la santarcangiolese è stato l'arrivo di una nuova alunna, Matilde, scombina l'amicizia della 16enne con Rebecca facendo così scattare un'animata discussione tra le collegiali.