Colombo (Fratelli d'Italia): "Spiace non vedere il via dei lavori al monumento ai Caduti del Mare"

"Spiace prendere atto che l’amministrazione Riccionese, a guida Pd, non riesce a dare il via ai lavori per il restauro al Monumento ai Caduti del Mare, nonostante l’oodine del giorno da me presentato come consigliere comunale in data 9 febbraio 2022 fosse stato votato all’unanimità". Così in una nota la parlamentare riccionese Beatriz Colombo (Fratelli d'Italia). "L’Associazione Marinai d’Italia, gruppo di Riccione aveva fatto richiesta per mio tramite di effettuare doverose opere di restauro, al fine di ripristinarne il decoro originario. Il Monumento ai caduti del Mare, installato da oltre 40 anni, appartiene ormai al patrimonio storico culturale della città. Cosa aspetta l’amministrazione ad avviare i lavori resta ancora un mistero. Forse i caduti del mare sono caduti di secondo ordine? Dopo due anni d'attesa, mi aspetto che una volta approvato il restauro venga messo in atto per il rispetto che dobbiamo a quello che rappresenta e per il decoro della Nostra Città".