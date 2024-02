Colonie feline, sottoscritta la convenzione per l’affidamento della gestione triennale del servizio

È stata sottoscritta nei giorni scorsi in Municipio la nuova convenzione triennale tra l’amministrazione comunale di Santarcangelo e l’associazione A-mici di Soraya per la gestione delle colonie feline, a conclusione della procedura avviata a fine 2023. Sottoscrivendo la convenzione, in linea con quelle degli scorsi anni, l’associazione si impegna a censire le colonie feline presenti sul territorio comunale, trasportare presso l’ambulatorio veterinario di Ausl Romagna i gatti individuati per la sterilizzazione e assisterli nel periodo di convalescenza, per poi reinserirli nell’habitat di provenienza o affidarli in adozione. A-mici di Soraya, inoltre, potrà prestare soccorso a gatti bisognosi di cure veterinarie segnalati all’associazione o ai servizi comunali.

Per l’espletamento dell’attività, l’Amministrazione comunale riconosce all’associazione un contributo di 1.500 euro per le annualità 2024 e 2025, impegnandosi inoltre a coordinare con l’Azienda sanitaria il piano annuale di sterilizzazione dei felini. La convenzione ha una durata di tre anni fino al 31 dicembre 2025, prorogabili per ulteriori due con una semplice comunicazione tra le parti.

“In questi anni l’associazione A-mici di Soraya di si è dimostrata un partner affidabile nella gestione delle colonie feline, ragione per cui abbiamo scelto di sottoscrivere una nuova convezione in linea con le precedenti” dichiara l’assessore al Welfare, Danilo Rinaldi. “L’obiettivo comune è la tutela del benessere animale, che nel caso dei gatti senza casa si traduce nell’attuazione del piano di sterilizzazione condiviso con Ausl Romagna e nel soccorso ai felini coinvolti in incidenti stradali o comunque bisognosi di cure”.