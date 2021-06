Colonnina Enel abbattuta, il Comune: "Ripristino già programmato"

Il manufatto di piazza Marini a Santarcangelo, contenente alcuni quadri elettrici, contatori al servizio del mercato settimanale del venerdì e utilizzato in occasione di altri eventi, è stato danneggiato "quasi sicuramente in seguito a un urto durante una manovra all’interno del parcheggio, venerdì sera", spiega l'amministrazione comunale. Sul posto sono intervenuti una pattuglia della Polizia locale e successivamente i tecnici di Enel e dell’Amministrazione comunale, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la colonnina oltre a verificare la funzionalità dell’impianto.

"I Servizi tecnici comunali hanno quindi provveduto a richiedere un preventivo di spesa per la sistemazione del manufatto, che verrà ripristinato nella giornata venerdì. Tutto qui - incalza il Comune - ma evidentemente sufficiente per l'ironia del consigliere Samorani, decisamente fuori luogo vista la tempestività del ripristino, che ha dovuto tenere conto anche delle giornate festive intercorse (30 maggio e 2 giugno). In tempo di Covid e di massimo impegno da parte della struttura comunale per far fronte alle diverse necessità, che ci sia qualcuno che ha solo il compito di fare dell’ironia lascia perplessi"