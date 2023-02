Dal Colosseo al Duomo di Milano, le spettacolari foto di Italia in Miniatura sotto la neve

Basta un velo di neve su Rimini, come quella caduta giovedì 9 febbraio, perché il parco tematico Italia in Miniatura si trasformi in un fiabesco paesaggio nordico. Con meticolosa precisione, la neve riveste il Cupolone del Vaticano, quello del Brunelleschi di Firenze, le due Torri di Bologna e poi il Colosseo, le guglie del Duomo di Milano e pone un candido cappuccio su capitelli, fontane, piazze e tetti degli oltre 300 monumenti in scala del parco e degli oltre 5000 alberi in miniatura.

Un bianco mantello destinato a restare immacolato - fino a marzo il parco è infatti chiuso al pubblico – ma in grado di stupire ed emozionare chi vi lavora quotidianamente. Nelle foto dei dipendenti del parco, ecco la trasformazione di Italia in Miniatura: da riproduzione in scala del Bel Paese, a incantato Regno delle Nevi.