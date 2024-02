Un colosso da 138 camere all'asta per 4,6 milioni di euro, lo storico hotel cerca un nuovo proprietario

Torna all’asta uno dei colossi delle strutture alberghiere riminesi. Si tratta dell’immobile dell’hotel Punta nord di Torre Pedrera con l’udienza fissata per il prossimo 20 marzo. Lo scorso dicembre la prima chiamata era andata deserta e si partiva da un importo di 6,2 milioni di euro. Ora si potrà portare a casa l’albergo con un prezzo base di 4.657.500 euro. Il punta Nord non è l’unica struttura alberghiera attualmente all’asta nel riminese, ma si tratta di uno dei complessi di maggiore rilievo e prestigio, con una superficie di oltre 8 mila metri quadrati e 138 camere disposte su nove piani. Può ospitare fino a 270 persone. Si tratta di un hotel con a disposizione anche molti servizi, a partire dalla presenza di due piscine, un campo da tennis e calcetto e anche un’area con palco per l’animazione. Una struttura sicuramente appetibile, ma che dovrà trovare possibili investitori, anche perché il complesso per ripartire a pieno regime necessita di alcuni interventi di restyling. L’immobile è classificato come un 4 stelle e ha una serie di terreni pertinenziali. L’edificio è stato costruito nel 1969 e ora è in cerca di un aggiudicatario.