Il "colosso" dei mobili avvia la raccolta di materiale scolastico per Emporio Solidale

Dall’1 al 18 settembre, Ikea Rimini promuove all’interno del negozio una raccolta di materiale scolastico da donare all’associazione Emporio Solidale Rimini che lavora sul terriorio a supporto di famiglie in condizioni difficili. Da sempre Ikea si impegna per supportare il diritto di bambini e bambine ad un’infanzia fatta di gioco, creatività, e soprattutto di possibilità di imparare. Attraverso un piccolo gesto come la raccolta di materiale scolastico, Ikea Rimini vuole contribuire ad augurare un sereno ritorno sui banchi di scuola a tutti i bambini del territorio.

Ikea Rimini invita quindi i visitatori a partecipare donando il proprio contributo acquistando pennarelli, matite colorate e pastelli, album da disegno, acquerelli e tempere, astucci e zaini da lasciare nell’apposita casetta situata dopo le casse. Ikea farà la sua parte aggiungendo ulteriori prodotti per comporre i corredi scolastici.