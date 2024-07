Colpi di pistola in spiaggia, paura e fuggi fuggi tra i bagnanti. Gli spari esplosi da una scacciacani

Attimi di paura sulla spiaggia libera di Rivazzurra, tra i bagni 98 e 99. Tra i bagnanti due spari di pistola, che hanno spaventato, e non poco, le persone che si stavano godendo le ultime ore di tintarella in una tranquilla giornata al mare. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì (16 luglio), attorno alle 18,30. Dalle prime ricostruzioni un uomo avrebbe estratto una pistola, per poi sparare due colpi in aria. C’è chi è fuggito e chi ha chiamato le forze dell’ordine, solo in un secondo momento è stato appurato che l’arma era una scacciacani. Nell’arco di pochi minuti sulla spiaggia sono giunte due Volanti della Polizia, che hanno individuato un 46enne come l’autore del gesto: l’uomo ha cercato di giustificarsi dicendo che si era trattato solo di uno scherzo. E’ stato accompagnato in Questura e scatterà nei sui confronti una denuncia.