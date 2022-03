Colpo contro il Tribunale: "Abbiamo sentito un botto tremendo e siamo scappati dall'ufficio"

"Abbiamo sentito un botto tremendo e siamo subito scappati dall'ufficio". Sono ancora scossi i due addetti dell'ufficio del Giudice di Pace del Tribunale di Rimini finiti nel mirino di qualcuno che, nel pomeriggio di martedì, ha tirato contro le vetrate un pallino d'acciaio. "La mia collega - ha raccontato uno degli impiegati - aveva la scrivania proprio alle spalle del punto in cui è arrivato il proiettile e si è spaventata tantissimo. Siamo corsi in corridoio e siamo andati a chiedere aiuto al personale della vigilanza che sorveglia il Palazzo di Giustizia". "Dalla nostra postazione - aggiunge uno degli addetti alla vigilanza che, insieme ai militari, pattugliano i corridoi del Tribunale - abbiamo sentito un botto ma non abbiamo capito subito cosa era successo poi abbiamo visto i dipendenti trafelati che ci hanno raccontato tutto e abbiamo dato l'allarme". Martedì pomeriggio, per oltre due ore, i carabinieri hanno effettuato i rilievi del punto colpito e secondo quanto emerso è stata recuperata una biglia di acciaio da mezzo centimetro.

"Non siamo riusciti a vedere nessuno dalla finestra - proseguono gli addetti dell'ufficio - e non siamo in grado di dire se il colpo sia arrivato dall'interno del parcheggio del Palazzo di Giustizia o dall'esterno". Purtroppo anche le telecamere che sorvegliano la zona non sarebbero state d'aiuto agli inquirenti dell'Arma dal momento che l'unica in quel punto non sarebbe funzionante. Nel frattempo gli investigatori devono accertare se a lanciare la sfera d'acciaio sia stata una fionda o una pistola ad arma compressa ma questo seconda ipotesi sarebbe quella più accreditata vista la potenza che ha colpito il vetro blindato che, comunque, ha resistito all'impatto.