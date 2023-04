Colpo di scena sulla gestione dello stadio del Baseball: il Tar accoglie il ricorso dell'Asd Rimini Baseball

Colpo di scena sulla gestione dello stadio del Baseball: dopo che lo scorso febbraio il Consiglio di Stato aveva respinto l’appello cautelare avanzato dalla società Asd Rimini Baseball con cui si chiedeva la sospensiva del provvedimento del Comune di Rimini per la riconsegna all’ente dell'impianto sportivo, un nuovo ricorso al Tar da parte dei legali dell'associazione sportiva ha nuovamente mischiato le carte in tavola. La riconsegna dell’impianto sportivo di via Monaco era stata disposta nel rispetto della scadenza naturale della convenzione in atto con la società ma l'Asd Rimini Baseball, seguita dagli avvocato Thomas Coppola e Raffaele Seccia, ha sollevato una nuova questione. Sul tavolo, infatti, è stata messa una nuova istanza in quanto una nuova legge proroga l'affitto delle strutture sportive fino a dicembre 2024. Toccherà adesso ai giudici del Tar valutare questo nuovo aspetto.