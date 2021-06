Coltello alla gola, viene rapinato di soldi e cellulare: è caccia ai malviventi

La vittima è stata aggredita in piazzale Cesare Battisiti nei pressi del fast food e ha cercato di inseguire i due rapinatori che però sono riusciti a far perdere le loro tracce

Serata agitata in piazzale Cesare Battisti nella zona della stazione ferroviaria di Rimini quella di mercoledì quando, verso le 20.30, un 24enne è stato aggredito da due malviventi armati con un coltellaccio da cucina e rapinato di contanti e cellulare. La vittima si trovava nei pressi del fast food quando, secondo il suo racconto, è stata avvicinata da due giovani nordafricani. Uno dei due ha estratto la lama e, puntandola alla gola del malcapitato, lo ha costretto a consegnargli cellulare e contanti. Una volta ottenuto il bottino i malviventi sono fuggiti in direzione del porto inseguiti dalla vittima che, nel frattempo, ha fato l'allarme chiamando il 112. Sul posto si è precipitata una pattuglia della polizia di Stato ma, nel frattempo, il 24enne ha dovuto desistere dall'inseguimento e si è presentato agli uffici della Polfer in cerca di aiuto. Il giovane ha descritto in parte gli aggressori che, nonostante le ricerche, non sono stati individuati.