Coltre di fumo nella Vecchia Pescheria, accorrono i vigili del fuoco

Momenti di apprensione, nella prima serata di lunedì, nei locali della Vecchia Pescheria di Rimini dove poco prima delle 20 di lunedì una densa coltre di fumo si è levata da un locale ancora chiuso. Il personale del 115, ricevuto l'allarme, è accorso sul posto dopo che i gestori della sruttura nel vicolo della Pescheria e le persone che si trovavano a fare l'aperitivo tra i banchi hanno segnalato la situazione. Per precauzione via Cairoli è stata chiusa dai mezzi vigili del fuoco e, un primo sopralluogo, ha escluso un incendio. Il locale interessato è degli stessi gestori del Foyer che, in questi giorni, stanno eseguendo alcuni lavori di ristrutturazione in vista della riapertura prevista per dicembre.

