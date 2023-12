Il Comandante della Legione Carabinieri “Emilia Romagna” in visita al Comando provinciale di Rimini

Nella mattinata del 5 dicembre, il Generale di Brigata Massimo Zuccher, Comandante della Legione Carabinieri “Emilia Romagna”, si è recato in visita presso il Comando Provinciale Carabinieri di Rimini per il tradizionale scambio di auguri per le festività natalizie e di fine anno. L’alto Ufficiale è stato ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Ruggero Gerardo Rugge, dopodiché ha incontrato tutti gli Ufficiali, una rappresentanza di Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri in servizio nella provincia, delle articolazioni Forestali, nonché i delegati della Rappresentanza Militare e dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Rimini e San Marino. Nell’occasione il Generale ha consegnato alcuni riconoscimenti, manifestando il suo plauso per l’impegno e la professionalità dimostrata, a due militari in servizio alla Tenenza di Cattolica distintisi, in data 14.05.2023, per il soccorso ad una donna impedendole di gettarsi sotto un convoglio ferroviario in transito; a cinque militari della Stazione di Rimini – Miramare distintisi nell’attività d’indagine svolta, dal febbraio 2021 al novembre 2022, nei confronti di soggetti accusati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione nonché spaccio di stupefacenti.

Il Comandante di Legione ha richiamato altresì i valori etici che da sempre contraddistinguono l’Arma rendendola un indiscusso punto di riferimento per le comunità, nonché sottolineato l’importanza del servizio quotidiano in favore della cittadinanza, da svolgere con il massimo senso di responsabilità, dedizione e serietà, esortando il personale più esperto ad essere vicino ai giovani colleghi per infondere loro vivo entusiasmo per il servizio e senza trascurare quel tratto di umanità verso la popolazione. Il Generale Zuccher, dopo aver rivolto un sincero augurio a tutti i militari in servizio e in congedo e rispettivi familiari, ha concluso il suo intervento esprimendo la propria soddisfazione per i risultati conseguiti, il lavoro svolto e l’impegno profuso durante il corrente anno, auspicando a tutti ulteriori soddisfazioni ed elevati traguardi professionali. A latere della visita, il Comandante della Legione ha incontrato il Colonnello Maurizio Faraone, Comandante della Gendarmeria di San Marino, per un confronto e il punto di situazione sulla cooperazione.